Зеленский может бросить партию "Слуга народа"

После выборов начнется серьезное давление на президента Украины Владимира Зеленского.
Такое мнение озвучил замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, давить начнут: "чтобы переформатировал правительство, дав туда доступ представителям политсил, которые показали хороший результат на местных выборах.", добавим, что все это происходит на фоне корона-кризиса и пустого бюджета, которые усилят турбулентность и все может закончится перевыборами Верховной Рады.