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Новости
Украина
26 октября 20, 19:16
Зеленский может бросить партию "Слуга народа"
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский может бросить партию "Слуга народа" и запустить новый политический проект, считает Алексей Голобуцкий

После выборов начнется серьезное давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение озвучил замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, давить начнут: "чтобы переформатировал правительство, дав туда доступ представителям политсил, которые показали хороший результат на местных выборах.", добавим, что все это происходит на фоне корона-кризиса и пустого бюджета, которые усилят турбулентность и все может закончится перевыборами Верховной Рады.

"Нынешний парламент не отображает политическую ситуацию на данный момент", - заявляет политтехнолог и добавляет, что: "Если бы я верил, что Зеленский и Ермак стратегически мыслят, я бы мог предсказать какие-то их действия. Но они действуют тактически, лишь реагируя на события", - отмечает Голобуцкий.

Вероятнее всего президент будет искать "какуб-то жертву", чтобы "навесить" все провалы. 

Не исключаем и тот факт, что Зеленский может вовсе "слить" партию "Слуга народа" и запустить новый проект.
telegraf.com.ua
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