В Украине за сутки 6677 новых заболевших, 126 человек умерли

По состоянию на 9:00 вторника, 27 октября, в Украине было 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 6 677 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 799 пациентов, умерли 126 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 9 506 случаев;
Волынская область — 12 635 случаев;
Днепропетровская область — 13 418 случаев;
Донецкая область — 8 819 случаев;
Житомирская область — 12 878 случаев;
Закарпатская область — 13 345 случаев;
Запорожская область — 8 463 случая;
Ивано-Франковская область — 18 915 случаев;
Кировоградская область — 2 157 случаев;
город Киев — 34 887 случаев;
Киевская область — 15 156 случаев;
Львовская область — 28 086 случаев;
Луганская область — 3 321 случай;
Николаевская область — 7 194 случая;
Одесская область — 22 640 случаев;
Полтавская область — 8 350 случаев;
Ровенская область — 18 003 случая;
Сумская область — 10 810 случаев;
Тернопольская область — 19 522 случая;
Харьковская область — 33 806 случаев;
Херсонская область — 3 344 случая;
Хмельницкая область — 13 845 случаев;
Черновицкая область — 20 117 случаев;
Черкасская область — 8 301 случай;
Черниговская область — 8 083 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 27 октября в Центр поступило 7 226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.