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Новости
Украина
27 октября 20, 09:46
В Украине за сутки 6677 новых заболевших, 126 человек умерли
коронавирус
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При этом выздоровели за сутки 2 799 пациентов

По состоянию на 9:00 вторника, 27 октября, в Украине было 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6 590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 6 677 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 799 пациентов, умерли 126 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 9 506 случаев;

Волынская область — 12 635 случаев;

Днепропетровская область — 13 418 случаев;

Донецкая область — 8 819 случаев;

Житомирская область — 12 878 случаев;

Закарпатская область — 13 345 случаев;

Запорожская область — 8 463 случая;

Ивано-Франковская область — 18 915 случаев;

Кировоградская область — 2 157 случаев;

город Киев — 34 887 случаев;

Киевская область — 15 156 случаев;

Львовская область — 28 086 случаев;

Луганская область — 3 321 случай;

Николаевская область — 7 194 случая;

Одесская область — 22 640 случаев;

Полтавская область — 8 350 случаев;

Ровенская область — 18 003 случая;

Сумская область — 10 810 случаев;

Тернопольская область — 19 522 случая;

Харьковская область — 33 806 случаев;

Херсонская область — 3 344 случая;

Хмельницкая область — 13 845 случаев;

Черновицкая область — 20 117 случаев;

Черкасская область — 8 301 случай;

Черниговская область — 8 083 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 27 октября в Центр поступило 7 226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.
Delo
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