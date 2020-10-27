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Новости
Украина
27 октября 20, 11:30
В Польше упростят иностранцам выдачу разрешения на работу
Заробитчаны
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Власти Польши решили массово заманивать украинских заробитчан

В Польше намерены упростить процедуру получения иностранным гражданам официального разрешения на работу.

По новым правилам не нужно будет иметь место жительства, стабильный источник дохода, также расширят список обстоятельств, при которых не нужно менять разрешение на временное проживание, следует из уже зарегистрированного законопроекта.

Предполагается, что легче будет устроиться и в стратегические предприятия (сейчас есть ограничения для иностранцев).

Кроме того, новый законопроект предусматривает:

- 60 дней на решение вопроса о предоставлении временного вида на жительство;

- сокращение размера сборов за выдачу или обмен документов, выдаваемых иностранцам (включая карты пребывания);

- отказ от требования лично явиться во время эпидемии COVID-19 в вопросах предоставления вида на жительство;

- расширение сферы доступа на так называемые "Интервенционные сезонные работы" во время COVID-19;

- отмену положений, продлевающих сроки выезда с территории Республики Польша и даты добровольного возвращения, указанные в решениях, обязывающих иностранца вернуться;

- сокращение сроков, в течение которых иностранец должен иметь стабильный и регулярный источник дохода в процессе выдачи разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Как говорится в законопроекте, в течение нескольких лет наблюдается рост общего числа заявлений о предоставлении вида на жительство на территории Польши. В связи с этим власти решили упростить доступ работников к местному рынку труда.

Предполагается, что новые решения позволят быстро получить разрешение на легальную работу и проживание в Польше. Устроиться на работу будет проще.

Ранее сообщалось, что из 689 тысяч застрахованных иностранцев в Польше, 507 тысяч — украинцы. Это — 75% всех заробитчан в этой стране.
Delo
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