Супрун об опасности "популярного" метода выявления COVID-19

Сейчас из-за диагноза коронавирус людей поголовно отправляют делать КТ (компьютерную томографию), хотя это порой совсем не нужно, плюс надо простоять огромную очередь. К тому же при КТ люди получают дозу радиации, что впоследствии грозит серьезными проблемами.

Такое мнение озвучила бывший исполняющий обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Фейсбуке.

По ее словам, излучение, которое человек получает, когда делает рентген или КТ может повреждать ДНК, и хотя клетки восстанавливают большую часть нанесенного ущерба, это не всегда происходит полностью. "Результатом этого могут быть мутации ДНК, которые со временем могут увеличивать риск иметь рак", - отмечает Супрун.

КТ и COVID-19