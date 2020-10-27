Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
28.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 октября 20, 20:55
Когда в школах Киева закончатся каникулы?
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Каникулы в школах Киева закончатся, как и было запланировано в четверг, 29 октября. После этого почти все дети смогут вернуться к очному обучению.

Киевские школы после каникул, которые заканчиваются 29 октября, вернутся к очному обучению. Как сообщает "Фраза" со ссылкой на главу департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елену Фиданян, в дистанционном формате будут работать лишь семь школ столицы.

«У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, является для нас утешительной», — заявила чиновница, подчеркнув, что на дистанционном обучении останутся только школы, в которых подтверждение заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 есть у 1,5% от общего количества сотрудников.

По ее словам, формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от того, какая обстановка с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет предположил, что после окончания досрочных каникул, некоторые школьники смогут вернуться к очной форме. Однако это будет зависеть от зонирования.

В Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Украина сейчас находится на первом уровне.

Напомним: Сегодня представитель ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что закрытие школ является неэффективным в борьбе с пандемией коронавируса.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Нацстратегия по созданию здоровой среды в школах
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ
Минобразование о вариантах работы школ с 1 сентября
Карантин в Украине по-новому. Как заработают школы?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Супрун об опасности "популярного" метода выявления COVID-19
noimageВ Польше упростят иностранцам выдачу разрешения на работу
noimageСкоро всю Украину накроют холодные дожди
noimageВ Украине за сутки 6677 новых заболевших, 126 человек умерли
Лента новостей