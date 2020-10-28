В Украине хотят разрешить вежливо вышибать долги

На суд Верховной Рады предложен законопроект, которым хотят урегулировать коллекторскую деятельность. Основная цель формулируется благородно – защитить потребителей кредитов при урегулировании просроченной задолженности, обуздать вышибал этическим кодексом. На деле же, как считают эксперты, в Украине хотят легализовать деятельность, которая находится в плоскости "серой" юстиции. А потребители с их проблемами будут отодвинуты на второй план.

Законопроект под номером 4241 разработан группой народных депутатов совместно с уполномоченным по правам человека и с представителями Национального банка. Последний особо гордится своим участием в проекте, представляясь спасителем от телефонного терроризма, под который сейчас подпадают как должники, так и их родственники, коллеги, знакомые и даже совершенно посторонние люди.

Суть законопроекта сводится к объемным изменениям в законе Украины "О потребительском кредитовании".

Авторы законопроекта хотят дать законодательное определение таким понятиям, как "коллекторская компания" и "урегулирование просроченной задолженности". В первом случае это будет юридическая или финансовая организация, которая занимается урегулированием по договору с кредитором. Под вторым понятием подразумеваются меры, направленные на погашение долга в внесудебном порядке. Собственно то, чем и сейчас занимаются коллекторы без всяких специальных законов.

Право надзора за коллекторскими компаниями получит Национальный банк. Он же будет вести специальный государственный реестр таких организаций, выдавать лицензии, налагать штрафные санкции в случае нарушений и лишать права на деятельность. А также защищать права потребителей кредитов и рассматривать их жалобы. Банки и финансовые компании при подписании кредитных договоров обяжут уведомлять заемщиков о том, что в случае задержки выплат имеют право привлекать коллекторов. Ну, мы и сейчас об этом знаем.

Самый важный прорыв – это попытка создать в законопроекте нечто вроде этического кодекса коллектора. У разработчиков он вышел большой и объемный, поэтому выделим самые важные моменты:

1. Коллектору разрешается взаимодействовать с клиентом лично, по телефону или через почтовые отправления – рукописные, электронные, голосовые.

2. Письма можно отправлять как на домашний, так и рабочий адреса.

3. При первом общении компания должна представиться и назвать размер задолженности. За клиентом остается право потребовать документы, которые ему обязаны предоставить в течение 7 дней. В этот срок он свободен от звонков и личных встреч с коллекторами.

4. Каждое взаимодействие с клиентом должно фиксироваться видео- или звукозаписью. И клиента об этом надо предупредить (о праве заемщика на фиксацию разговора ничего не сказано. – Ред.)

5. Коллектор вправе работать с персональными данными исключительно должника, а не его жены, сестры, дяди, тети.

6. Коллектор не имеет права пытаться возлагать задолженность на других лиц (жену, дядю, тетю), кроме заемщика.

7. Запрещаются угрозы, шантаж, оскорбления, мордобои. Словом, все, что может пошатнуть здоровье человека или оскорбить его достоинство.

8. Взаимодействие с клиентом ограничивается периодом времени с 8.00 до 20.00.

9. За сутки коллектор может осуществить не больше двух звонков.

10. Автоматический дозвон можно включать не более чем на 60 минут в сутки.

Кроме самого должника, коллекторы получают право работать с его официальным имущественным поручителем, если такой договор составлен и в нем указаны персональные данные поручителя. А в случае смерти заемщика – с его наследником.

По сравнению с теми пытками, которые сейчас приходится переживать незадачливым заемщикам и их родным, два вежливых звонка в день – это цветочки. В конце концов, раз взял в долг, то нужно отдавать. Но юристы скептически относятся к предложениям депутатов и Нацбанка.

- Это фактическое узаконивание коллекторской деятельности под соусом защиты прав потребителей. Посмотрим, что получится. Я лично считаю, что в Украине нужно развивать легальную юстицию – государственные, частные исполнительные службы, - говорит кандидат юридических наук, частный исполнитель Андрей Авторгов. – Решать вопросы долгов нужно законно - через суды, а не путем частных телефонных звонков и нажимов.

Адвокат Алексей Сиротин отмечает, что в стране не урегулирован рынок финансовых компаний, выдающих быстрые кредиты.

- Такие как раз заинтересованы в коллекторах, а не в судах, потому что деньги раздают кому попало – без проверки финансовых возможностей заемщика и проценты начисляют с нарушениями, - отмечает юрист. – Сначала нужно навести порядок в работе кредиторов, а потом думать о коллекторах.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец уверен, что никакой этический кодекс не заставит работать по правилам "черный рынок" вышибал.

- Сбором долгов может заниматься любая юридическая организация, частные предприниматели. И мелким фирмам все равно, внесены они в реестр или нет. Я могу держать одну официальную компанию, которая будет делать под запись два телефонных набора в день, и нелегальный колл-центр, откуда станут пытать людей звонками день и ночь, - резюмирует правозащитник. – И никакой Нацбанк не будет разбираться. Жертву вымогательства отправят в полицию, которая выпроводит ее восвояси.

Ростислав Кравец считает, что работа над таким законом – это медвежий труд, который, даже если будет принят, реальной пользы не принесет.

Комментарий эксперта

Алексей Кущ, финансовый аналитик:

- Коллекторские организации существуют в западном финансовом мире. Это элемент защиты прав кредиторов, и он имеет право быть. Но в цивилизованных странах такая институция развивается в системе сдерживания противовесов. На Западе есть эффективная судебная система, которая выносит справедливые, а главное - быстрые решения. Есть специальные государственные агентства, которые могут защитить потребителя, если его погрузили в незаконные долги. Хорошо развит институт медиации, который по относительно небольшим суммам находит компромисс между кредитором и заемщиком.

У нас все, что защищает потребителя, только в зачаточном состоянии. А мы хотим дать законные права коллекторам, которые заинтересованы только в том, чтобы выбить долг. И Нацбанк, который будет их контролировать, стоит на стороне финансовых организаций. Противовес, получается, нарушен.