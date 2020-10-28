Ляшко или Гунько?Стали известны результаты довыборов в Раду

На промежуточных выборах депутата Верховной рады Украины в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), которые прошли 25 октября параллельно с местными выборами, победил представитель партии "Слуга народа".
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
По результатам обработки 100% протоколов Анатолий Гунько от партии "Слуга народа" набрал 34,10%. Это позволило ему обойти главного оппонента – Олега Ляшко, которого поддержало только 31,78% избирателей
Промежуточные выборы в 208-м округе пришлось проводить из-за смерти депутата ВР от группы "Доверие" Валерия Давыденко – его нашли мертвым c огнестрельным ранением головы 23 мая в собственном офисе. 5 июня ЦИК определила, что нового нардепа здесь выберут в один день с местными выборами.