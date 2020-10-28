В Украине за сутки 7474 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 среды, 28 октября, в Украине было 363 075 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 755 летальных, 148 642 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 7 474 новых случая коронавируса, выписаны из больниц 3 306 пациентов, умерли рекордные 165 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 3 129 235 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 9 697 случаев;

Волынская область — 12 871 случай;

Днепропетровская область — 13 915 случаев;

Донецкая область — 9 024 случая;

Житомирская область — 13 154 случая;

Закарпатская область — 13 571 случай;

Запорожская область — 8 852 случая;

Ивано-Франковская область — 19 247 случаев;

Кировоградская область — 2 212 случаев;

город Киев — 35 450 случаев;

Киевская область — 15 465 случаев;

Львовская область — 28 484 случая;

Луганская область — 3 416 случаев;

Николаевская область — 7 317 случаев;

Одесская область — 23 207 случаев;

Полтавская область — 8 639 случаев;

Ровенская область — 18 299 случаев;

Сумская область — 10 974 случая;

Тернопольская область — 19 818 случаев;

Харьковская область — 34 441 случай;

Херсонская область — 3 454 случая;

Хмельницкая область — 14 228 случаев;

Черновицкая область — 20 509 случаев;

Черкасская область — 8 539 случаев;

Черниговская область — 8 292 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 октября в Центр поступило 8 145 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 435 812 сообщений о подозрении на COVID-19.