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Украина
28 октября 20, 20:00
Создана очень необычная компьютерная мышь. Видео
компьютерная мышь
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Нестандартная компьютерная мышь скоро появится в продаже. Ее создала компания Logitech.

Швейцарская компания Logitech выпускает необычную компьютерную мышь Ergo M575 Wireless Trackball.

Об этом сообщает Фраза.

Стало известно, в чем ее особенность.

Ее создатели говорят: «Наш контроллер для компьютеров и планшетов относится к серии устройств, созданных для максимальной эргономичности».

Они сообщают: «Она буквально построена вокруг трекбола, то есть шарика, вращением которого и управляется курсор».

Предполагается, что это поможет «в профилактике туннельного синдром запястья, который часто беспокоит тех, кто много часов проводит за компьютером».

Также известно, что устройство получило четыре кнопки и колесико.

Отмечается, что ее можно подключить по Bluetooth или радиоприемнику для USB.

В сообщении сказано: «От одной батарейки AA она должна проработать до 24 часов».

Компьютерная мышь будет черного и белого цветов, ее цена – около пятьдесяти долларов.
Fraza.ua
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