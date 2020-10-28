Создана очень необычная компьютерная мышь. Видео

Швейцарская компания Logitech выпускает необычную компьютерную мышь Ergo M575 Wireless Trackball.
Об этом сообщает Фраза.
Стало известно, в чем ее особенность.
Ее создатели говорят: «Наш контроллер для компьютеров и планшетов относится к серии устройств, созданных для максимальной эргономичности».
Они сообщают: «Она буквально построена вокруг трекбола, то есть шарика, вращением которого и управляется курсор».
Предполагается, что это поможет «в профилактике туннельного синдром запястья, который часто беспокоит тех, кто много часов проводит за компьютером».
Также известно, что устройство получило четыре кнопки и колесико.
Отмечается, что ее можно подключить по Bluetooth или радиоприемнику для USB.
В сообщении сказано: «От одной батарейки AA она должна проработать до 24 часов».
Компьютерная мышь будет черного и белого цветов, ее цена – около пятьдесяти долларов.