Зеленский поручил изучить вопрос ликвидации ОАСК

Президент Владимир Зеленский дал поручение обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда города Киева. Такое решение было принято по результатам рассмотрения петиции. Об этом в среду, 28 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

На днях петиция с просьбой к президенту подать в Верховную раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева набрала необходимое количество в 25 тысяч голосов.

"Автор мотивировал такое обращение необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также, цитируя текст петиции, свидетельством "глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений", - говорится в сообщении.

У Зеленского отметили, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне.

"Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Высший совет правосудия является важным государственным элементом и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с ОАСК.

"Президент предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева", - говорится в сообщении. Также отмечается, что это поможет "снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

Напомним, в июле НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. По версии следствия, глава ОАСК Павел Вовк и его подчиненные пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Однако, несмотря на это, Высший совет правосудия отказался отстранять судей киевского админсуда, которые фигурировали в деле.

А 27 октября ОАСК постановил уволить главу НАБУ Артема Сытника с должности.