Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.31
USD
28.39
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 октября 20, 07:37
Новый этап деэскалации на Донбассе сорван, - ОБСЕ
ТКГ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Грау призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом
Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ.
 
Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе не удалось договориться о начале выполнения нового этапа деэскалации на Донбассе, включающего дополнительное разведение вооружений и армейских подразделений. Об этом сообщила специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау после очередных встреч ТКГ.
 
Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ.  
 
При этом участники рабочих групп подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и вооружений, а также обновленного плана разминирования. 
 
ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников переговоров в полном соответствии с Минскими соглашениями.
 
Грау призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями.
 
Как сообщалось, участники переговоров ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе в среду, 28 октября, подтвердили намерение открыть два новых контрольных пункта выезда - выезда на линии соприкосновения 10 ноября. 

Источник: korrespondent.net
Ещё по теме:
Кравчук не исключает кадровые перестановки в делегации ТКГ
Созывается заседание ТКГ в связи с заявлениями Пушилина
ОБСЕ зафиксировала нарушения со стороны сепаратистов
Зеленский о возможности переноса ТКГ в Австрию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский поручил изучить вопрос ликвидации ОАСК
noimageВ Украине за неделю гриппом заболели уже 163 тыс. человек
noimageС 10 ноября заработают пункты пропуска "Золотое" и "Счастье"
noimageНесколько СМИ лишили аккредитации в Раде
noimageСоздана очень необычная компьютерная мышь. Видео
Лента новостей