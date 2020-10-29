Новый этап деэскалации на Донбассе сорван, - ОБСЕ

Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ.

Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе не удалось договориться о начале выполнения нового этапа деэскалации на Донбассе, включающего дополнительное разведение вооружений и армейских подразделений. Об этом сообщила специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау после очередных встреч ТКГ.

Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ.

При этом участники рабочих групп подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и вооружений, а также обновленного плана разминирования.

ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников переговоров в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Грау призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями.

Как сообщалось, участники переговоров ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе в среду, 28 октября, подтвердили намерение открыть два новых контрольных пункта выезда - выезда на линии соприкосновения 10 ноября.



