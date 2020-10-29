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Новости
Украина
29 октября 20, 10:02
КСУ заблокировал результаты местных выборов — НАПК
НАПК
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В КСУ напомнили, что назначение кандидатов, избранных на должности, в частности, председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок

Конституционный Суд Украины (КСУ) лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) доступа в государственные реестры, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Как сообщает пресс-служба НАПК, теперь без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

В агентстве отмечают, что КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, так как назначение кандидатов, избранных на должности, в частности, председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими специальных проверок.

"Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", а также уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, которую посчитал чрезмерным наказанием за такие правонарушения.

КСУ счел, что декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленная неподача сведений субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, суд пришел к выводу, что к ответственности за умышленную неподачу декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования и сознательно не подают декларации.

После принятия решения, 28 октября судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

В НАПК же считают, что у судей Конституционного суда имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.
Delo
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