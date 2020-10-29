Минздрав изменил стандарты лечения COVID-19

Минздрав изменил стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19. Речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в четверг, 29 октября

Теперь амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:





- Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;



