Минздрав изменил стандарты лечения COVID-19

Минздрав изменил стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19. Речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в четверг, 29 октября
Теперь амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:- Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;
Он также добавил, что все эти критерии являются равноценными.
Напомним, что в Украине более 370 тысяч случаев коронавируса. За день заразились 7 342 человека. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.
Также сообщалось, что Минздрав вводит новую диагностику коронавируса. Новый метод диагностики коронавируса с помощью быстрых тестов на антигены обойдется бюджету в два млрд гривен.