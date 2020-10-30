В Украине больше 8 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировали 8312 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 30 октября.
Общее число случаев увеличилось до 378 729. Из них 7 041 скончались (накануне - 173), а 155 026 выздоровели (накануне - 3 394).
Впервые в стране за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7 517 случаев заражения в сутки.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая обл - 10115 (+216)
- Волынская обл - 13326 (+237)
- Днепропетровская обл - 14655 (+354)
- Донецкая обл - 9643 (+466)
- Житомирская обл - 13866 (+348)
- Закарпатская обл - 14158 (+316)
- Запорожская обл - 9567 (+356)
- Ивано-Франковская обл - 19981 (+385)
- Кировоградская обл - 2398 (90)
- Киев - 36768 (+741)
- Киевская обл - 16119 (+339)
- Львовская обл - 29314 (+425)
- Луганская обл - 3575 (+93)
- Николаевская обл - 7574 (+124)
- Одесская обл - 24116 (+493)
- Полтавская обл - 9220 (290)
- Ровенская обл - 18857 (+339)
- Сумская обл - 11508 (270)
- Тернопольская обл - 20411 (+300)
- Харьковская обл - 35675 (+659)
- Херсонская обл - 3800 (+184)
- Хмельницкая обл - 15227 (+521)
- Черновицкая обл - 21273 (+367)
- Черкасская обл - 8952 (+217)
- Черниговская обл - 8631 (+182)
Напомним, что более 45 млн жителей планеты заразились COVID-19. Лидером по количеству инфицированных и смертности среди пациентов с коронавирусом остаются США.