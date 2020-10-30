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Новости
Украина
30 октября 20, 09:03
В Украине больше 8 тысяч новых случаев COVID-19
COVID-19
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Это новая рекордная отметка для эпидемии в Украине. При этом скончались накануне 173 украинца, а выздоровели почти 3,4 тысячи.

В Украине зафиксировали 8312 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 30 октября.

Общее число случаев увеличилось до 378 729. Из них 7 041 скончались (накануне - 173), а 155 026 выздоровели (накануне - 3 394).

Впервые в стране за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7 517 случаев заражения в сутки.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая обл - 10115 (+216)
  • Волынская обл - 13326 (+237)
  • Днепропетровская обл - 14655 (+354)
  • Донецкая обл - 9643 (+466)
  • Житомирская обл - 13866 (+348)
  • Закарпатская обл - 14158 (+316)
  • Запорожская обл - 9567 (+356)
  • Ивано-Франковская обл - 19981 (+385)
  • Кировоградская обл - 2398 (90)
  • Киев - 36768 (+741)
  • Киевская обл - 16119 (+339)
  • Львовская обл - 29314 (+425)
  • Луганская обл - 3575 (+93)
  • Николаевская обл - 7574 (+124)
  • Одесская обл - 24116 (+493)
  • Полтавская обл - 9220 (290)
  • Ровенская обл - 18857 (+339)
  • Сумская обл - 11508 (270)
  • Тернопольская обл - 20411 (+300)
  • Харьковская обл - 35675 (+659)
  • Херсонская обл - 3800 (+184)
  • Хмельницкая обл - 15227 (+521)
  • Черновицкая обл - 21273 (+367)
  • Черкасская обл - 8952 (+217)
  • Черниговская обл - 8631 (+182)

Напомним, что более 45 млн жителей планеты заразились COVID-19. Лидером по количеству инфицированных и смертности среди пациентов с коронавирусом остаются США.
Korrespondent
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