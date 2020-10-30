В Украине больше 8 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировали 8312 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 30 октября.

Общее число случаев увеличилось до 378 729. Из них 7 041 скончались (накануне - 173), а 155 026 выздоровели (накануне - 3 394).

Впервые в стране за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7 517 случаев заражения в сутки.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 10115 (+216)

Волынская обл - 13326 (+237)

Днепропетровская обл - 14655 (+354)

Донецкая обл - 9643 (+466)

Житомирская обл - 13866 (+348)

Закарпатская обл - 14158 (+316)

Запорожская обл - 9567 (+356)

Ивано-Франковская обл - 19981 (+385)

Кировоградская обл - 2398 (90)

Киев - 36768 (+741)

Киевская обл - 16119 (+339)

Львовская обл - 29314 (+425)

Луганская обл - 3575 (+93)

Николаевская обл - 7574 (+124)

Одесская обл - 24116 (+493)

Полтавская обл - 9220 (290)

Ровенская обл - 18857 (+339)

Сумская обл - 11508 (270)

Тернопольская обл - 20411 (+300)

Харьковская обл - 35675 (+659)

Херсонская обл - 3800 (+184)

Хмельницкая обл - 15227 (+521)

Черновицкая обл - 21273 (+367)

Черкасская обл - 8952 (+217)

Черниговская обл - 8631 (+182)

Напомним, что более 45 млн жителей планеты заразились COVID-19. Лидером по количеству инфицированных и смертности среди пациентов с коронавирусом остаются США.