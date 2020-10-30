На Донбассе погибли двое военных, двое ранены

В полночь сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 30 октября.

Сепаратисты, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывали прицельный огонь по позициям украинских военных близ Водяного. На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил ответили, "заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины".

Накануне было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи Новомихайловки и Старогнатовки из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

Тогда в результате прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

В свою очередь возле населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. Огнестрельные осколочные ранения получил еще один украинский боец.













Как сообщили в ОБСЕ, ранее на Донбассе количество нарушений режима тишины сократилось вдвое. При этом не зафиксировано ни одного нарушения вблизи трех участков разведения сил и средств - Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

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Также сообщалось, что Украина подготовит новые предложения по Донбассу и созовет ТКГ. Наряду с совместной разработкой плана действий при участии России и ОБСЕ Украина подготовит и собственный проект для разблокирования переговоров ТКГ, заявил глава украинской делегации.