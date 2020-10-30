Как Киеву решить новый конфликт с Будапештом?

На этой неделе между Украиной и Венгрией разгорелся новый дипломатический конфликт, который привел к обострению отношений между Киевом и Будапештом. Почему соседствующие страны никак не могут найти точки соприкосновения? Не грозит ли слабость Украины очередными территориальными потерями – теперь уже на западе? Как это предотвратить? В этих вопросах разбирался "Телеграф".

Началом очередного витка конфликта послужила агитация со стороны высокопоставленных венгров во время местных выборов в Украине. В их числе был министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, который призвал украинских венгров голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья). За свои действия двое венгерских чиновников получили запрет на въезд в Украину. А Сиярто назвал такое решение Киева "жалким и бессмысленным". При этом он намекнул, что в ответ Венгрия не будет оказывать поддержку Киеву в вопросе евроатлантической интеграции. 29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыто заявил, что Венгрия не прекращала блокирование заседаний комиссии "Украина-НАТО" на высшем уровне.

Депутат Верховной рады Украины VI и VII созывов, председатель Луганской (2014-2015) и Закарпатской (2015-2019) облгосадминистраций Геннадий Москаль уверен, что принятый нашим парламентом три года назад закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Той самой, которую Украина ратифицировала в 2003 году.

«Не соответствет он и ряду других документов и конвенций, – подчеркивает Геннадий Москаль. – В том числе, двусторонним договорам Украины с соседними странами (Молдовой, Румынией, Венгрией), которые предусматривают обязательства по обеспечению языковых прав национальных меньшинств. Напомню также, что согласно ст.53 Конституции Украины, гражданам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке».





Положение закона о среднем образовании, который предполагает обучение исключительно на украинском языке, Геннадий Москаль даже обжаловал в Конституционном суде.

Он подчеркивает, что пункт закона, предусматривающий использование в учебном процессе языков коренных народов, не работает, так как Верховная Рада так и не приняла закон "О коренных народах".

«В закон об образовании следует внести правки, согласно которым ученики старших классов при определенных условиях (наполняемость классов и так далее) получат возможость обучаться на языке национальных меньшиств, – подчеркивает Геннадий Москаль. – Зачем нам идти на конфликт с членом ЕС и НАТО, если мы сами декларируем путь туда? Для вступления в ЕС и НАТО нас должны поддержать все члены Евросоюза и Альянса, это же не Верховная Рада, тут 226 голосов будет недостаточно. А мы провоцируем конфликт. Зеленский и Кулеба заводят нас в глухой угол. Зачем-то раздувают конфликт с якобы агитацией венгров за венгров в день выборов. Отвлекают от проигрыша партии власти. А между тем, из-за нелепых законов у нас возникают конфликты не только с Венгрией. С Румынией – тоже. С Болгарией. Еще крымские татары свое слово скажут...»

Экс-губернатор подчеркивает – когда во власть приходят люди, которые в госуправлении ничего не понимают, у них должны быть хотя бы профессионалы-советники. Но – увы...

«У нас около 25% граждан Украины относится к национальным меньшинствам. Закон, которые не захотели довести до ума, ударил и по ним, и по остальным. Венгров (и не только) раньше никто не лишал возможности обучаться на их языке. С какого перепуга это случилось теперь? На что это влияет? На рост ВВП, курс доллара, зарплату? К сожалению, приходится констатировать абсолютный непрофессионализм властей – и прошлых, и нынешних».

Бывший замглавы Закарпатской ОГА Ярослав Галас также акцентирует, что причина недоразумений между Киевом и Будапештом была заложена еще в 2017 году с принятием Верховной Радой Украины «Закона об образовании». Венгры восприняли его как ограничение прав своего нацменьшинства.

«Тогда Киев повел себя непрофессионально, не сумев предсказать резкой реакции Будапешта. Хотя это нетрудно было сделать. Ведь есть аналогичная история противостояний, даже гораздо более острых, между Венгрией и Словакией или Венгрией и Румынией, – отмечает Ярослав Галас. – Будапешт и сегодня чувствует непрофессионализм и слабость Киева, а, значит, не будет останавливаться. Поэтому общие точки зрения и понимания на этом этапе вряд ли возможны».





Однако очередными территориальными потерями для Украины этот конфликт не грозит, уверен Ярослав Галас.

«Это невозможно ни теоретически (Венгрия - член ЕС и НАТО), ни практически (украинские вооруженные силы значительно мощнее венгерских), – поясняет он. – Но есть другая серьезная угроза: противостояние Киева и Будапешта может, в конце концов, спровоцировать противостояние украинской и венгерской общин на Закарпатье. И это будет очень-очень плохо. К сожалению, как среди закарпатских украинцев, так и среди закарпатских венгров есть радикалы, которые готовы, образно говоря, «ринуться в бой за свою нацию». А Киев и Будапешт своим поведением только подбрасывают дров в огонь».

Учитывая, что именно Киев спровоцировал противостояние между Украиной и Венгрией в 2017 году, он и должен его закончить, считает Ярослав Галас.

«Следует, наконец, изучить, что происходит на Закарпатье, а не принимать решения, руководствуясь различными мифами и стереотипами. Тогда Будапешт тоже поменяет свою линию поведения. Противостояние между нашими странами очень затянулось. Как Киев, так и Будапешт, от этого проигрывают, а выигрывает только Москва», – резюмирует экс-замглавы ОГА.

Территориальными потерями конфликт с Венгрией нам точно не грозит, уверен аналитик, эксперт "Украинского института будущего" (UIF) Игар Тышкевич. Но, по его словам, есть политические и другие риски.

«В отличие от наших властей, венгерское правительство понимает, что такое долгосрочная политика, планирование хотя бы на 20 лет вперед, – поясняет эксперт. – Венгрия находится в глубоком демографическом кризисе – ситуация еще хуже, чем в Украине. С каждым годом молодых венгров становится все меньше. Запасы рабочей силы, соответственно, тоже уменьшаются. При этом Венгрия строит национальную демократию – с упором на собственную нацию. И не заинтересована в появлении национальных меньшинств и анклавов».





В то же время, подчеркивает Игар Тышкевич, культурно Венгрия резко отличается от всех сопредельных государств. А потому не может, как та же Польша, включать «миграционный пылесос» для украинцев, надеясь на их ассимиляцию.

«Венгрия вынуждена искать трудовые, миграционные ресурсы среди венгров за рубежом. Она активно поддерживает венгерские диаспоры (в сопредельных государствах - довольно большие), их культурные и политические проекты. Добивается политической, культурной, экономической автономии венгерских анклавов. И действует так не только в Украине, – отмечает эксперт UIF. – Это происходит в Румынии, Словакии, Сербии. Так что Украина – лишь одна из стран в перечне тех, где венгры ведут одинаковую политику. Цель – не дать исчезнуть венгерскому меньшинству, максимально подчеркивать его отличие от титульной нации в стране».

Пои этом, отмечает Игар Тышкевич, венгерское правительство не настроено стимулировать национальную пенсионную миграцию, когда граждане других стран возвращаются в Венгрию на пенсии. Венгерским властям выгодно, чтобы молодые венгры работали и приносили доход национальной экономике. А на пенсии, пусть даже с выплатами своего государства, жили в соседних странах. Таким образом на сопредельные государства переносится нагрузка на социальную сферу.

«Учитывая вышесказанное, вполне логично поведение венгерских официальных лиц, которые агитировали за национальную венгерскую партию на местных выборах в Украине, – считает аналитик. – Это путь к созданию или укреплению венгерского анклава. Понимая эту логику, Украине необходимо не реагировать на вызовы очередными заявлениями, а разрабатывать собственную политику в отношении венгерского меньшинства».

По мнению Игара Тышкевича, в случае с Венгрией любая игра на национальном, культурном или этническом поле – это игра в будущий конфликт.

«Венгрия будет добиваться своего, Украина сопротивляться. Или наоборот. А если понимать логику венгерского правительства, можно искать решение вопроса в категории win-win, кода выигрывают обе стороны, – уверен эксперт. – Простой пример. Венгрия заинтересована в развитии своих предприятий, в рабочей силе. А Украина – в привлечении инветстиций. Так почему Зеленский предлагает создать свободную экономическую зону (СЭЗ) только на Донбассе? Ничего не мешает создать специальный налоговый или другой режим для венгерских предприятий, которые будут размещать свои производства на территории компактного проживания венгров в Украине. Прибыль будут получать экономики обеих стран. А у нас будет еще занятость на своей территории (что означает - налоги на своей территории, в свой бюджет). В обмен на такие уступки можно требовать ответных – в том же вопросе системы образования. Настаивать на недопустимости создания нацавтономии. И так далее».

Проблема, по словам Игара Тышкевича, в том, что такие схемы – это долгосрочные перспективы. Концепция разрабатывается на 15-20 лет. А украинские политические партии планируют, в лучшем случае, на один избирательный цикл – на 4 года.

«А тот, кто планирует всего на 4 года, всегда будет проигрывать тому, кто планирует на 20 лет, – подчеркивает эксперт. – И пока мы этого не поймем, буде иметь постоянные проблемы с сопредельными и не только государствами. И всегда будем объектом чужой политики, а не субъектом политических отношений».

Напомним, что Венгрия блокирует движение Украины в НАТО, настаивая на пересмотре трех законов: Об образовании, О высшем образовании и Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.



