Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.30
USD
28.47
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 октября 20, 23:52
В СНБО заявили о причастности РФ к решению КСУ
Алексей Данилов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Секретарь СНБО увидел "руку Москвы" в резонансном решении Конституционного суда Украины по отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.
Секретарь СНБО увидел "руку Москвы" в резонансном решении Конституционного суда Украины по отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.

К решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Данилов отметил, что судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.

"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор - у меня почти нет сомнений", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что "все станет на свои места", и будет понятно, кто конкретно за этим стоит.

Напомним, накануне вечером на экстренном заседании СНБО Данилов заявлял, что за решением КСУ стоят внешние силы, однако, не уточнял, какие именно.

Как сообщалось, в Украине разгорелся политический скандал после того, как  27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. 
Korrespondent
Ещё по теме:
У Навального арестовали квартиру в Москве
Названо условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
В Раде отреагировали на решение КСУ по декларациям
В Украине хотят разрешить вежливо вышибать долги
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Водитель потерял сознание перед ДТП на Майдане. Видео, фото
noimageГромкое ДТП произошло в самом центре Киева (ВИДЕО)
noimageКак Киеву решить новый конфликт с Будапештом?
noimageНа Донбассе погибли двое военных, двое ранены
noimageВ Украине больше 8 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостей