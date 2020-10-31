В СНБО заявили о причастности РФ к решению КСУ

К решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Данилов отметил, что судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.

"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор - у меня почти нет сомнений", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что "все станет на свои места", и будет понятно, кто конкретно за этим стоит.

Напомним, накануне вечером на экстренном заседании СНБО Данилов заявлял, что за решением КСУ стоят внешние силы, однако, не уточнял, какие именно.

Как сообщалось, в Украине разгорелся политический скандал после того, как 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.