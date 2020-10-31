Новый рекорд: За сутки зафиксировали 8752 случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 субботы, 31 октября, в Украине было 387 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 8 752 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом за сутки выздоровели 3 902 пациента, а умерли 155 человек.
Указано, что всего было проведено 3 271 961 тестирование методом ПЦР. .
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 10 342 случая;
Волынская область — 13 554 случая;
Днепропетровская область — 15 071 случай;
Донецкая область — 10 392 случая;
Житомирская область — 14 257 случаев;
Закарпатская область — 14 470 случаев;
Запорожская область — 9 909 случаев;
Ивано-Франковская область — 20 392 случая;
Кировоградская область — 2 514 случаев;
город Киев — 37 549 случаев;
Киевская область — 16 464 случая;
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Львовская область — 29 828 случаев;
Луганская область — 3 635 случаев;
Николаевская область — 7 782 случая;
Одесская область — 24 623 случая;
Полтавская область — 9 563 случая;
Ровенская область — 19 158 случаев;
Сумская область — 11 750 случаев;
Тернопольская область — 20 669 случаев;
Харьковская область — 36 297 случаев;
Херсонская область — 3 960 случаев;
Хмельницкая область — 15 724 случая;
Черновицкая область — 21 658 случаев;
Черкасская область — 9 157 случаев;
Черниговская область — 8 763 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 31 октября в Центр поступило 9 328 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 462 114 сообщений о подозрении на COVID-19.