Новый рекорд: За сутки зафиксировали 8752 случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 субботы, 31 октября, в Украине было 387 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 8 752 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом за сутки выздоровели 3 902 пациента, а умерли 155 человек.

Указано, что всего было проведено 3 271 961 тестирование методом ПЦР. .

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 10 342 случая;

Волынская область — 13 554 случая;

Днепропетровская область — 15 071 случай;

Донецкая область — 10 392 случая;

Житомирская область — 14 257 случаев;

Закарпатская область — 14 470 случаев;

Запорожская область — 9 909 случаев;

Ивано-Франковская область — 20 392 случая;

Кировоградская область — 2 514 случаев;

город Киев — 37 549 случаев;

Киевская область — 16 464 случая;

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Львовская область — 29 828 случаев;

Луганская область — 3 635 случаев;

Николаевская область — 7 782 случая;

Одесская область — 24 623 случая;

Полтавская область — 9 563 случая;

Ровенская область — 19 158 случаев;

Сумская область — 11 750 случаев;

Тернопольская область — 20 669 случаев;

Харьковская область — 36 297 случаев;

Херсонская область — 3 960 случаев;

Хмельницкая область — 15 724 случая;

Черновицкая область — 21 658 случаев;

Черкасская область — 9 157 случаев;

Черниговская область — 8 763 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 31 октября в Центр поступило 9 328 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 462 114 сообщений о подозрении на COVID-19.