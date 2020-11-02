Что изменится с 1 ноября 2020 в Украине

Традиционно уже к зиме значительно возрастут цены на газ.

В среднем по Украине цена газа в ноябре превысит 8 грн/куб.м, а в зависимости от поставщика составит от 5,88 до 8,96 гривен (в октябре цены стартовали с 4,5 грн).

Например, у "Льввэнергосбыта" - 6,62 грн, у "Ивано-Франковск газсбыта", "Хмельницкгазсбыта", "Черниговгазсбыта", "Николаевгазсбыта" — 8,8-8,9 гривен за куб. "Киевоблгаз" выставил цену в 8,82 гривен.

В ноябре в некоторых городах пройдет второй тур выборов мэров, ЦИК обнародует итоги местных выборов до 6 ноября.

Верховная Рада в ноябре собирается рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении. Это может произойти на пленарном заседании 5 ноября.





10 ноября в Луганской области собираются открыть два новых контрольных пунктов въезда/выезда КПВВ – "Золотое" и "Счастье". До этого въехать или выехать в область можно было через единственный пункт пропуска в Станице Луганской.





С 1 ноября стартует сезонный запрет вылова рыбы на зимовальных ямах, где рыба собирается при низких температурах. Места зимовки будут охраняться рыбным патрулем. Карты запретных зон опубликованы на сайте Госрыбхоза.





За нарушение запрета - штраф до 680 грн плюс компенсация убытка за каждую выловленную рыбину: от 17 грн за карася до 510 за судака.





В то же время разрешена любительская рыбалка вне указанных на карте запретных зон.





С 1 ноября вступает в силу новый стандарт на средства успокоения дорожного движения, предназначенные для уменьшения скорости и равномерного распределения транспортных потоков. Отныне «в законе» будут не только «лежащие полицейские», но и специальные бордюрные расширения, островки безопасности и разделительные полосы, которые ранее проектировались бессистемно. Также новый стандарт предлагает использовать на дорогах чокеры. Это — специальные расширения тротуаров и островков безопасности за счет проезжей части, которые могут устраиваться как с одной, так и с обеих сторон дороги. Предполагается, что они будут заставлять водителей снижать скорость.





В Киеве с 1 ноября снижают скорость движения на семи улицах, где раньше можно было ездить 80 км/ч. Теперь там устанавливается ограничение до 50 км/ч, которое будет действовать до 1 апреля 2021 года.





В киевской мэрии говорят, что это связано с ухудшением погоды и сезонного повышения аварийности.





Ограничение будет действовать на следующих участках:





проспект Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);





улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);





Надднепрянское шоссе;





Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);





Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);





улица Саперно-Слободская (от Гринченко до Южного моста);





проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).





В Украине — режим чрезвычайной ситуации. Так же, как и «адаптивный карантин», который предполагали снять 31 октября, он продолжен до конца года.





В Украине продолжает действовать карантин в условиях постоянного роста количества новых заболевших. Количество случаев Covid-19 за сутки превысило уже 8 тысяч.





В Минздраве уже сообщали, что при 11-15 тысячах случаях коронавируса за сутки, в стране могут ужесточить карантин и ввести общенациональный локдаун.





В Евросоюзе вторая волна локдаунов только начинается. Вслед за Ирландией о введении карантинов до декабря объявили Германия (со 2 ноября) и Франция (с 30 октября). Это также снижает возможности посещений этих стран — в Германии отелям запрещено принимать туристов, а во Франции закрываются предприятия общепита.





Для того чтобы украинским туристам было легче ориентироваться, МИД Украины предлагает карту, на которой обещает оперативно обновлять правила въезда и транзита в разные страны мира в условиях ковид-пандемии.