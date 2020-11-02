В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

В Украине начали действовать новые зоны карантина. В красной зоне находятся 11 областных центров. Соответствующее решение ранее приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Красная зона

В эту зону вошли: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешено работать заведениям общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Оранжевая зона

В эту зону вошли: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т.д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря.

Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек и работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Желтая зона

В эту зону вошли: города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги; проведения массовых мероприятий при участии свыше 30 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Зеленая зона

В эту зону входят только Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области.

Здесь обязательный масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

Как известно, решение об эпидемическом зонировании территорий принимают каждые семь дней.

Как сообщалось, Укрзализныця закрывает продажу билетов на двенадцати станциях из-за растущего числа заболевших коронавирусом.

Так, с 00.01 2 ноября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.





На данных станциях поезда будут проходить без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться по установленному порядку.





В компании обращают внимание, что в связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:





№ 17/18 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Харьков - Ужгород);

№ 29/30 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Киев - Ужгород);

№ 45/46 Батево-Пас. - Лисичанск - Ужгород (вместо Ужгород - Лисичанск - Ужгород);

№ 3/4 Мукачево - Запорожье - Ужгород (вместо Ужгород - Запорожье - Ужгород);

№ 81/82 Чоп-Пасс - Киев - Ужгород (вместо Ужгород - Киев - Ужгород);

№ 107/108 Чоп-Пас. - Одесса - Ужгород (вместо Ужгород - Одесса - Ужгород).





Какой срок будут действовать ограничения на продажу билетов, Укрзализныця не уточняет.



