НАПК до сих пор не может проверять е-декларации чиновников

"28 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций, выполняя решение Конституционного Суда Украины (КСУ). После заседания Совета национальной безопасности и обороны и соответствующего решения Правительства доступ к Реестру был восстановлено. Однако, НАПК до сих пор не может проверять декларации чиновников. Сотни нечестных чиновников уйдут от ответственности", - говорится в сообщении.





В НАПК отмечают, что е-декларирование - не единственное, что остановилось в результате решения КСУ.





"Вся антикоррупционная система оказалась под угрозой. Решение суда поставило под вопрос проверку отчетов политических партий, что особенно важно после избирательного процесса. Кроме этого, оно остановило механизмы разоблачения конфликта интересов у должностных лиц, выявление коррупции в государственных предприятиях и работу обличителей коррупции. И это далеко не весь список", - отметили в Агентстве.





Как отмечают в НАПК, только с весны 2020 г. Агентство выявило недостоверных сведений в декларациях чиновников на 497 млн ​​грн.





"Этого бы не произошло, если бы НАПК не имело полномочий передавать, проверять и обнародовать декларации должностных лиц, а также доступа ко всем необходимым для проверки реестрам", - отмечают в антикоррупционном ведомстве.





Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".





На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.





29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.





В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.





30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.



