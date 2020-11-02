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Новости
Украина
2 ноября 20, 11:50
В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19
Максим Степанов
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Всеукраинская круглосуточная горячая линия будет работать круглосуточно. 150 операторов готовы ответить на вопросы и помочь в решении некоторых проблем.
В Украине в понедельник, 2 ноября, начал работу Всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19, в котором можно получить информацию, если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID-19, может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны, и получить соответствующую информацию. Номер, конечно, бесплатный", - сказал Степанов.

Он отметил, что в Минздраве сделали достаточно большой колл-центр, там будет работать 150 операторов. Номер телефона: 0800602019

"Он будет работать круглосуточно, и все вопросы, которые возникают у вас, уважаемые граждане, в отношении "ковида", пожалуйста, звоните. Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили из какого-то небольшого города в Хмельницкой области, и вас беспокоит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию. Понятно, что для того, чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить вам эту информацию", - добавил министр.

По его словам, все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы.

"Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить", - сказал Степанов.

Министр рассказал, что единственный на всю страну контакт-центр создали в связи с тем, что региональные горячие линии часто сбоят.

Напомним, Степанов также рассказал о проблемах с кислородом в COVID-больницах.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 6 754 новых случаев COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
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