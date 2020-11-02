На Донбассе два нарушения перемирия за сутки

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.





"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.





Так, факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие.





Кроме того, неподалеку Водяного задокументировано пролет БПЛА противника типа Квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник было подавлено.





"С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе, отметив, что по всей линии разграничения наблюдается тишина.





Напомним, после обострения 30 октября, когда погибли двое военных и двое были ранены в ходе обстрела, украинская делегация инициировала экстренную встречу ТКГ. В ходе встречи стороны договорились соблюдать режим тишины, а также обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.



