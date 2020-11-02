В Украине COVID-19 заболели более 400 тысяч

В Украине после выходных традиционно снизилось число новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, в понедельник, 2 ноября, в Минздраве сообщили о 6 754 новых случаев COVID-19 за сутки.





Отмечается, что с начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека. Умерли от коронавируса 7 375 (+69) пациентов, выздоровели - 163 768 (+2 327). Активными больными остаются 231 051 человек.





Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях.





За сутки проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.





Напомним, последний антирекорд по приросту случаев за сутки в Украине был 31 октября - более 8,7 тысячи.





А с сегодняшнего дня в стране вступило в силу новое карантинное зонирование. В красной зоне находятся 11 областных центров.



