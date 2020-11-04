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Новости
Украина
4 ноября 20, 10:40
Украине нужно заставить РФ покинуть Донбасс, - Кравчук
Леонид Кравчук
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Для Украины важно, чтобы Россия ушла с временно оккупированного Донбасса, поэтому помощь со стороны США будет означать мобилизацию международного сообщества для оказания давления на РФ.
Об этом в интервью экс-послу США в Украине, директору Евразийского центра Атлантического совета Джону Хербст заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, что Америка должна сделать сейчас, чтобы помочь Украине.

"В этом есть два аспекта. Это могло просто помочь Украине. Мол, первый вариант: Америка сконцентрировала (свои усилия) и помогает Украине, но этим не помогает разрешить конфликт. Второй вариант: Америка помогает Украине в более широком смысле, но она также играет ведущую роль в оказании давления на Россию", – отметил Кравчук.

По его словам, сегодня Украине "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага".

"Нам нужно заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия – ее вооружение, ее войска, ее спецназ – покинет Донбасс. И тогда мы позаботимся обо всем, мы найдем решение, как я уже сказал, мы реализуем в соответствии с законом особенности местного самоуправления, мы предоставим этим людям более широкие права, более широкую экономическую свободу, возможно, мы даже подумаем о создании для этих регионов особой экономической зоны", – объяснил Кравчук.

Он подчеркнул – необходимо, чтобы Россия перестала помогать "как прямым, так и гибридным способом, в организации войны против Украины".

"Таким образом, для меня помощь со стороны Соединенных Штатов будет означать мобилизацию международного сообщества для оказания давления на Россию и предоставление не только военной, но, прежде всего, экономической помощи Украине", – подчеркнул Кравчук.

Источник: https://censor.net/
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