Порошенко встретился с послами стран G7 и ЕС

Во время длительной и плодотворной беседы стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса. Они обменялись мнениями относительно результатов местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября 2020г. Пятый Президент Порошенко отметил, что партия "Европейская Солидарность" достигла положительных результатов во многих областях и будет представлена ​​во всех областных советах по всей Украине, сообщает пресс-служба партии.





Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права.





Петр Порошенко подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей и поблагодарил партнеров за поддержку инициативы Украины относительно развития международной платформы по деоккупации Крыма.





Президент Порошенко также выразил благодарность за помощь Украине со стороны стран "Группы семи" и ЕС в вопросе борьбы с коронавирусом.





Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также на верховенстве права и обеспечении свободы СМИ.





Стороны договорились продолжать этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашим государством.



