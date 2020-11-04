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Новости
Украина
4 ноября 20, 10:43
Порошенко встретился с послами стран G7 и ЕС
Петр Порошенко
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Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе.
Во время длительной и плодотворной беседы стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса. Они обменялись мнениями относительно результатов местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября 2020г. Пятый Президент Порошенко отметил, что партия "Европейская Солидарность" достигла положительных результатов во многих областях и будет представлена ​​во всех областных советах по всей Украине, сообщает пресс-служба партии.

Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права.

Петр Порошенко подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей и поблагодарил партнеров за поддержку инициативы Украины относительно развития международной платформы по деоккупации Крыма.

Президент Порошенко также выразил благодарность за помощь Украине со стороны стран "Группы семи" и ЕС в вопросе борьбы с коронавирусом.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также на верховенстве права и обеспечении свободы СМИ.

Стороны договорились продолжать этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашим государством.

Источник: https://censor.net/
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