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Новости
Украина
4 ноября 20, 10:58
COVID 19: в Украине три новых рекорда
COVID-19
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За сутки в стране выявили максимальное с начала пандемии число новых зараженных, также скончалось и выздоровело рекордное количество людей.
За прошедшие сутки в Украине выявили 9 524 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране уже заразились 420 617 человек. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. При этом впервые в Украине подтвердили более девяти тысяч заражений в сутки.

Также за сутки зафиксировали еще два рекорда по COVID-19 - умерли 199 и выздоровели 7536 пациентов. С начала пандемии зафиксировано 7731 летальный случай от коронавируса, выздоровели - 176 404 пациента.

Активными больными остаются 244 213 человек.

Больше всего новых случаев заражения в течение суток зафиксировали в Киеве (+856), Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской (+547) и Хмельницкой (+511) областях.

За сутки проведено 72 442 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.

Источник: https://korrespondent.net/
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