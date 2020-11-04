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Новости
Украина
4 ноября 20, 11:00
ОБСЕ сообщила о 7 обстрелах на Донбассе
ОБСЕ
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Представители незаконных вооруженных формирований стреляли из крупнокалиберного пулемета в районах к югу от донецкой фильтровальной станции.
Наблюдатели ОБСЕ по состоянию на вечер 2 ноября зафиксировали семь нарушений режима тишины в зоне вооруженного конфликта в Донецкой области. Об этом говорится в опубликованном отчете миссии ОБСЕ.
 
По ее данным, представители незаконных вооруженных формирований стреляли из крупнокалиберного пулемета в районах к югу от стратегического объекта для жизнеобеспечения региона - донецкой фильтровальной станции.
 
За предыдущие сутки миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.
 
В Луганской области за отчетный период также не задокументировано нарушений, предыдущий раз обстрелы здесь фиксировались 29 октября.
 
Напомним, штаб Операции объединенных сил вечером в понедельник 2 ноября сообщил, что незаконные вооруженные формирования с начала текущих суток дважды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. 

Источник: https://korrespondent.net/
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