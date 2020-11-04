ОБСЕ сообщила о 7 обстрелах на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ по состоянию на вечер 2 ноября зафиксировали семь нарушений режима тишины в зоне вооруженного конфликта в Донецкой области. Об этом говорится в опубликованном отчете миссии ОБСЕ.

По ее данным, представители незаконных вооруженных формирований стреляли из крупнокалиберного пулемета в районах к югу от стратегического объекта для жизнеобеспечения региона - донецкой фильтровальной станции.

За предыдущие сутки миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

В Луганской области за отчетный период также не задокументировано нарушений, предыдущий раз обстрелы здесь фиксировались 29 октября.

Напомним, штаб Операции объединенных сил вечером в понедельник 2 ноября сообщил, что незаконные вооруженные формирования с начала текущих суток дважды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе.



