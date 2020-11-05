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Новости
Украина
5 ноября 20, 11:44
Украина хочет провести выборы на Донбассе 31 марта 2021
выборы
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Министерство иностранных дел (МИД) подтверждает предложение Украины провести выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей 31 марта 2021 года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Любой план - это набор неких шагов. Если ты хочешь прийти в точку назначения, то ты должен все надлежащим образом планировать. Нет какого-то символического значения в дате 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только под наблюдением миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в соответствии с Конституцией, украинским законодательством и стандартами ОБСЕ после полного восстановления контроля Украины над неконтролируемым участком украинско-российской границы.

Также Кулеба подтвердил, что в повестке дня урегулирования ситуации на Донбассе - 4 новых участка для разведения сил и средств на Донбассе.

Источник: https://ukranews.com/
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