Украина хочет провести выборы на Донбассе 31 марта 2021

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.





"Любой план - это набор неких шагов. Если ты хочешь прийти в точку назначения, то ты должен все надлежащим образом планировать. Нет какого-то символического значения в дате 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план", - сказал он.





При этом министр подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только под наблюдением миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в соответствии с Конституцией, украинским законодательством и стандартами ОБСЕ после полного восстановления контроля Украины над неконтролируемым участком украинско-российской границы.





Также Кулеба подтвердил, что в повестке дня урегулирования ситуации на Донбассе - 4 новых участка для разведения сил и средств на Донбассе.



