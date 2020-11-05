В Кремле ответили на предложения Украины по Донбассу

Новые предложения украинской стороны о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе расходятся с минскими договоренностями. Об этом в четверг, 5 ноября, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при условии вывода вооружений и незаконных формирований из отдельных районов Луганской и Донецкой областей и передачи участка украинско-российской границы на Донбассе под контроль официального Киева не соответствует ранее принятым договоренностям в Минске.

В связи с этим Песков выразил мнение о бессмысленности новой встречи глав стран "нормандской четверки" для обсуждения новой инициативы.

"Встреча ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения Минска-2", - заявил спикер президента РФ.

Как сообщалось, ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев разработал План совместных шагов, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе.



