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Новости
Украина
5 ноября 20, 11:51
В Кремле ответили на предложения Украины по Донбассу
Дмитрий Песков
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Спикер президента РФ выразил мнение о бессмысленности новой встречи глав стран "нормандской четверки" для обсуждения новой инициативы.
Новые предложения украинской стороны о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе расходятся с минскими договоренностями. Об этом в четверг, 5 ноября, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.
 
По его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при условии вывода вооружений и незаконных формирований из отдельных районов Луганской и Донецкой областей и передачи участка украинско-российской границы на Донбассе под контроль официального Киева не соответствует ранее принятым договоренностям в Минске.
 
В связи с этим Песков выразил мнение о бессмысленности новой встречи глав стран "нормандской четверки" для обсуждения новой инициативы. 
 
"Встреча ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения Минска-2", - заявил спикер президента РФ.
 
Как сообщалось, ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев разработал План совместных шагов, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе. 

Источник: https://korrespondent.net/
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