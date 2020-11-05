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Новости
Украина
5 ноября 20, 11:57
Минздрав предложил новые карантинные ограничения
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Новые правила предусматривают ограничение деятельности спортивных залов и бассейнов, а также работы торговых центров.
Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Об этом на брифинге в четверг, 5 ноября, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав хочет, чтобы в торговых центрах работали только магазины, чтобы люди могли купить себе вещи и это не влияло на экономику страны.

Также правительство будут просить запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.

"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемиологических норм, которые прописаны в постановлении. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает нормы, а те, кто придерживаются, чтобы могли работать", - рассказал Ляшко.

Минздрав рекомендует заведениям ввести время для обслуживания пожилых людей - от 10:00 до 12:00. Ляшко уточнил, что это рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время. По его словам, именно у людей в возрасте 60+ наиболее тяжело протекает коронавирусная болезнь.

Напомним, что ранее Минздрав допустил ужесточение карантина. Министр здравоохранения допустил введение в стране карантина "выходного дня", а также предлагает ресторанам и кафе работать на "вынос".

Источник: https://korrespondent.net/
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