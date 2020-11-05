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Новости
Украина
5 ноября 20, 11:59
Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
война
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На Донбассе за сутки зафиксировано шесть нарушений перемирия. Противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает штаб ООС.

Так, режим прекращения огня сепаратисты нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутового, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Отмечается, что применив стрелковое оружие, военные Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Источник: https://korrespondent.net/
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