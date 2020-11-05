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Новости
Украина
5 ноября 20, 12:09
В Украине заняты 65% COVID-коек
COVID-19
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За сутки в стране ввели более тысячи новых кроватей для пациентов с коронавирусом. Сейчас их число превышает 43 тысячи.
В Украине для пациентов с коронавирусом ввели уже более 43 тысяч коек, 64,7% из них на данный момент уже заняты. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наибольшая загрузка больниц наблюдается в Полтавской (93%), Житомирской (81,1%), Ровенской (79,2%), Херсонской (74,4%) и Одесской (73,5%) областях. В Киеве заняты 64,2% таких коек.

Половина и более больничных кроватей свободны лишь в трех регионах - Черкасской (43,2%), Кировоградской (44,1%) и Николаевской (50%) областях.

За прошедшие сутки в стране ввели еще 1 012 коек для лечения коронавируса.

В тоже время продолжает увеличиваться показатель заболеваемости COVID-19 в стране. В среднем этот показатель сейчас составляет 282,5 при норме в 40. Днем ранее этот показатель составлял 275,1.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Черновицкой области (571,9). Лучше всего этот показатель в Кировоградской области (110,6). В Киеве он составляет 299,3.

Накануне сообщалось, что Львов готовит новые места для больных COVID-19. В течение ближайших недель львовские больницы получат более 200 кислородных концентраторов.

Ранее стало известно, что Минздрав разворачивает COVID-госпиталь во Дворце спорта в Киеве. Уже определено, какое количество оборудования нужно для такого госпиталя.

Источник: https://korrespondent.net/
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