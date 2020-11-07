Рада сегодня займется назначениями в КСУ

На заседании Верховной Рады в пятницу, 6 ноября, нардепы планируют рассмотреть ряд вопросов, в частности, о назначении судей Конституционного Суда. Это следует из повестки дня ВР.





В частности, парламентарии сегодня планируют рассмотреть два проекта постановлений о назначении судей КСУ.





Ранее председатель комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин рассказал, что Верховная Рада на заседании 6 ноября планирует назначить двух судей Конституционного Суда Украины.





Также первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук предлагал парламенту на этой неделе доукомплектовать вакансии, имеющиеся в Конституционном Суде Украины.





Вместе с тем, в повестке дня отсутствует законопроект председателя ВР Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования. Его рассмотрение накануне заблокировал нардеп Александр Дубинский, внеся альтернативный законопроект.





Напомним, несколькими днями ранее в Раде инициировали изменения в деятельность КСУ, внеся законопроект, согласно которому процедуру деятельности Конституционного суда Украины будет определять не регламент суда, а закон.



