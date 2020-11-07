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Новости
Украина
6 ноября 20, 10:57
Рада сегодня займется назначениями в КСУ
Верховная Рада
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В повестке дня нардепов - назначение двух судей Конституционного Суда Украины, доукомплектовав таким образом вакансии.
На заседании Верховной Рады в пятницу, 6 ноября, нардепы планируют рассмотреть ряд вопросов, в частности, о назначении судей Конституционного Суда. Это следует из повестки дня ВР.

В частности, парламентарии сегодня планируют рассмотреть два проекта постановлений о назначении судей КСУ.

Ранее председатель комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин рассказал, что Верховная Рада на заседании 6 ноября планирует назначить двух судей Конституционного Суда Украины.

Также первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук предлагал парламенту на этой неделе доукомплектовать вакансии, имеющиеся в Конституционном Суде Украины.

Вместе с тем, в повестке дня отсутствует законопроект председателя ВР Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования. Его рассмотрение накануне заблокировал нардеп Александр Дубинский, внеся альтернативный законопроект.

Напомним, несколькими днями ранее в Раде инициировали изменения в деятельность КСУ, внеся законопроект, согласно которому процедуру деятельности Конституционного суда Украины будет определять не регламент суда, а закон.

Источник: https://korrespondent.net/
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