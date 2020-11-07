На Донбассе обострение, ранен военный

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский военный получил ранения. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.





Отмечается, что девять нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы Восток, еще два - в районе ответственности группы Север.





Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.





В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.





Боец был оперативно доставлен в медучреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.





С начала суток 6 ноября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано, отметили в штабе.





Накануне Украина представила план по Донбассу, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта.





В Кремле заявили, что украинская инициатива расходится с минскими договоренностями.



