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Новости
Украина
6 ноября 20, 10:58
На Донбассе обострение, ранен военный
война
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Сепаратисты резко увеличили число обстрелов позиций ВСУ, также они использовали беспилотник для сброса гранаты.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский военный получил ранения. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что девять нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы Восток, еще два - в районе ответственности группы Север.

Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Боец был оперативно доставлен в медучреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

С начала суток 6 ноября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано, отметили в штабе.

Накануне Украина представила план по Донбассу, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта.

В Кремле заявили, что украинская инициатива расходится с минскими договоренностями.

Источник: https://korrespondent.net/
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