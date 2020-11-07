Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение

Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме, сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook в четверг, 5 ноября.





По его словам, документ определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы.





"В частности, относительно решения таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", – написал он





По словам Степанова, из-за пандемии COVID-19 подписания соглашения прошло в режиме онлайн – одновременно в Киеве и Копенгагене.





Напомним, что ранее Минздрав допустил ужесточение карантина в Украине. Министр Степанов допустил введение в стране карантина "выходного дня", а также предлагает ресторанам и кафе работать на "вынос".



