Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.09
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 ноября 20, 11:12
Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение
соглашение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Из-за пандемии COVID-19 подписания соглашения прошло в режиме онлайн – одновременно в Киеве и Копенгагене.
Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме, сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook в четверг, 5 ноября.

По его словам, документ определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы.

"В частности, относительно решения таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", – написал он

По словам Степанова, из-за пандемии COVID-19 подписания соглашения прошло в режиме онлайн – одновременно в Киеве и Копенгагене.

Напомним, что ранее Минздрав допустил ужесточение карантина в Украине. Министр Степанов допустил введение в стране карантина "выходного дня", а также предлагает ресторанам и кафе работать на "вынос".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Коронавирус. ВОЗ назвала новые очаги в Европе
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19
США и Польша подписали военное соглашение
ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям старше 12 лет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине рекордное число смертей от COVID
noimageЗеленский заявил о планах ввести онлайн-голосования
noimageНа Донбассе обострение, ранен военный
noimageРада сегодня займется назначениями в КСУ
Лента новостей