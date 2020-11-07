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Новости
Украина
6 ноября 20, 11:14
Зеленский заявил о планах ввести онлайн-голосования
Владимир Зеленский
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Если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то "такой технологии люди будут доверять больше", считает президент.
Президент Владимир Зеленский и глава корпорации Microsoft Брэд Смит провели переговоры в видеоформате, во время которых обсудили планы введения в Украине системы онлайн-голосования. Об этом, в четверг, 5 ноября, сообщил ОПУ. 

"Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - сказал Зеленский.

По его словам, приоритетная задача Украины на следующий год - запустить программу Paperless (безбумажный офис).

Также, Зеленский призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат.

Зеленский поблагодарил Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она "дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных".

В свою очередь, президент Microsoft отметил, что новые технологии должны стоять на защите демократии.

Напомним, Microsoft и Минцифры подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому, компания вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 млн. 

Источник: https://korrespondent.net/
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