В Украине рекордное число смертей от COVID

В Украине за сутки зафиксировано более 9,7 тысяч случаев коронавируса, что на сотню меньше вчерашнего антирекорда. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.





"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468)", - сообщил Степанов.





Также за последние сутки, по словам главы Минздрава:





госпитализированы - 1517 человек;

летальных случаев - 201, что является антирекордом;

выздоровели - 10 762 человека, что является рекордом;

осуществлено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).





За все время пандемии в Украине:





заболело - 440 188 человек;

выздоровели - 195 544 человека;

летальных исходов - 8 125;

проведения ПЦР-тестов - 3 521 175.





Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.





Напомним, накануне сообщалось о 9 850 новых случаев коронавируса и 193 умерших за сутки.





При этом Киев стал лидером по числу заражений. Там зафиксировали 983 новых заболевших.



