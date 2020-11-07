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Новости
Украина
6 ноября 20, 11:17
В Украине рекордное число смертей от COVID
COVID-19
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За сутки от коронавируса скончалось более 200 украинцев, что больше, чем когда-либо ранее. В то же время прирост числа заболевших немного уменьшился.
В Украине за сутки зафиксировано более 9,7 тысяч случаев коронавируса, что на сотню меньше вчерашнего антирекорда. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468)", - сообщил Степанов.

Также за последние сутки, по словам главы Минздрава:

госпитализированы - 1517 человек;
летальных случаев - 201, что является антирекордом;
выздоровели - 10 762 человека, что является рекордом;
осуществлено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 440 188 человек;
выздоровели - 195 544 человека;
летальных исходов - 8 125;
проведения ПЦР-тестов - 3 521 175.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Напомним, накануне сообщалось о 9 850 новых случаев коронавируса и 193 умерших за сутки.

При этом Киев стал лидером по числу заражений. Там зафиксировали 983 новых заболевших.

Источник: https://korrespondent.net/
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