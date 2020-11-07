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Новости
Украина
7 ноября 20, 12:25
Украина получит $100 млн для Донбасса
Владимир Зеленский
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Взятые на восстановление Донбасса деньги потом придется возвращать кредиторам с процентами.
Всемирный банк предоставит кредит в $100 млн властям Украины для восстановления экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило в субботу, 7 ноября, информагентство Интерфакс-Украина.
 
Зеленский также поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - заявил он.
 
Напомним, ранее Зеленский заявил, что проведение местных выборов в ОРДЛО реально, однако сначала необходимо освободить эти территории от незаконных вооруженных формирований и создать безопасные условия.

Источник: https://korrespondent.net/
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