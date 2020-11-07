Украина получит $100 млн для Донбасса

Всемирный банк предоставит кредит в $100 млн властям Украины для восстановления экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило в субботу, 7 ноября, информагентство Интерфакс-Украина.

Зеленский также поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что проведение местных выборов в ОРДЛО реально, однако сначала необходимо освободить эти территории от незаконных вооруженных формирований и создать безопасные условия.



