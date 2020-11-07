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Новости
Украина
7 ноября 20, 12:28
В Украине за сутки свыше 10 тыс заболели COVID
COVID
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Наибольший прирост в Харьковской области – 1008 новых случаев, в Киеве – 854, в Житомирской области – 602.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за минувшие сутки впервые превысило отметку 10 тыс. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.
 
По его данным, за сутки ноября заразились 10 746 человек. Наибольший прирост в Харьковской области – 1008 новых случаев, в Киеве – 854, в Житомирской области – 602.
 
Кроме того, в пятерку регионов с наибольшим суточным приростом заболеваемости вошли Хмельницкая и Львовская области с показателями соответственно 579 и 557.
 
За сутки в лабораториях проведено 82327 тестирований, из них 51 258 методом ПЦР и 31 069 - методом ИФА. За сутки выздоровели 8685 человек, умерли 187.
 
Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 450 934 человека, выздоровели 204 229, умерли 8312.

Источник: https://korrespondent.net/
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