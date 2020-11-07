ООС: За сутки на Донбассе два нарушения

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки дважды нарушили договоренности о перемирии на Донбассе. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил штаб Операции объединенных сил.

Так, возле города Авдеевка противник применил против украинских военных стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Недалеко от поселка Новолуганское огонь велся из стрелкового оружия. Вражеские выстрелы были неприцельные, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, подчеркнули в штабе ООС.

Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было. С начала текущих суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, наблюдательная миссия ОБСЕ за сутки 5 ноября зафиксировала в Донецкой области 52 нарушения режима прекращения огня. В Луганской области нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



