Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 ноября 20, 12:30
ООС: За сутки на Донбассе два нарушения
донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С начала текущих суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки дважды нарушили договоренности о перемирии на Донбассе. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил штаб Операции объединенных сил.
 
Так, возле города Авдеевка противник применил против украинских военных стрелковое оружие и гранатометы различных систем. 
 
Недалеко от поселка Новолуганское огонь велся из стрелкового оружия. Вражеские выстрелы были неприцельные, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, подчеркнули в штабе ООС.
 
Боевых потерь и ранений среди личного состава ООС не было. С начала текущих суток нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
 
Как сообщалось ранее, наблюдательная миссия ОБСЕ за сутки 5 ноября зафиксировала в Донецкой области 52 нарушения режима прекращения огня. В Луганской области нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Донбассе трижды стреляли из гранатометов
На Донбассе новое нарушение перемирия
ОП объяснил причины срыва инспектирования позиций под Шумами
Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине за сутки свыше 10 тыс заболели COVID
noimageУкраина получит $100 млн для Донбасса
noimageСтепанов объяснил, как остановить рост заражения на COVID-19
Лента новостей