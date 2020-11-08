В Украине свыше девяти тысяч случаев COVID-19
За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили глава Минздрава Максим Степанов на своей странцие в Facebook в воскресенье, 8 ноября.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 315, медработников – 326). Также за последние сутки госпитализированы – 1157 человек, летальных случаев – 138, выздоровели – 2637 человек", – написал Степанов.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек – умерли, выздоровели – 206 866.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943), Запорожской (688), Киевской (546) и Житомирской (543 случая) областях.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая - 12420 (+204)
Волынская - 16105 (+310)
Днепропетровск - 17748 (+302)
Донецк - 13907 (+361)
Житомирская - 18334 (+543)
Закарпатская - 16932 (+262)
Запорожская - 13442 (+688)
Ивано-Франковск - 24066 (+505)
Киев - 44 172 (943)
Киевская - 19820 (+546)
Кировоградская - 3092 (+74)
Луганская - 4450 (+105)
Львовская - 33283 (+301)
Николаевская - 10240 (+291)
Одесская - 28 265 (+371)
Полтавская - 11944 (+245)
Ровенская - 21770 (+367)
Сумская - 14486 (+383)
Тернопольская - 22040 (+133)
Харьковская - 43213 (+1074)
Херсонская - 5441 (+192)
Хмельницкая - 19493 (+476)
Черкасская - 10618 (+157)
Черновицкая - 25016 (+457)
Черниговская - 10054 (+107).
Напомним, 7 ноября в Украине был очередной рекорд случаев заболевания коронавирусом – 10 746. Тогда скончались 187 человек.
Источник: https://korrespondent.net/