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Новости
Украина
8 ноября 20, 12:56
На Донбассе за сутки один обстрел
война
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Огневая провокация противника не несла угрозы украинским военным. Они не применяли оружие в ответ.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 8 ноября.

Указано, что враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Гнутово. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Подразделения ООС оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, за сутки 6 ноября на Донбассе зафиксировали два обстрела со стороны сепаратистов – возле Авдеевки и Новолуганского. Бойцы ВСУ не пострадали.

Источник: https://korrespondent.net/
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