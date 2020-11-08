На Донбассе за сутки один обстрел

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 8 ноября.





Указано, что враг применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Гнутово. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Подразделения ООС оружие в ответ не применяли.





С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.





Напомним, за сутки 6 ноября на Донбассе зафиксировали два обстрела со стороны сепаратистов – возле Авдеевки и Новолуганского. Бойцы ВСУ не пострадали.



