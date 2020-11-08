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Украина
8 ноября 20, 12:57
В Киеве задержали полицейских на вымогательстве 250 тысяч
арест
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Копы требовали деньги от руководителя охранной фирмы несуществующего долга за якобы нарушения им договоренностей о проведении охраны урожая зерна.
В Киеве правоохранители задержали полицейских на вымогательстве 250 тысяч гривен несуществующего долга. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"В ходе спецоперации прокуратуры и ГБР были задержаны двое сотрудников Управления стратегических расследований Нацполиции. По данным следствия, правоохранители требовали от руководителя охранной фирмы 250 тысяч гривен несуществующего долга за якобы нарушения им договоренностей о проведении охраны урожая зерна", – рассказала Максимец.

По ее данным, передача части средств, а именно 85 тысяч гривен, состоялась на заправке на бульваре Дружбы народов под контролем прокуратуры и ГБР.

Во время задержания полицейские пытались убежать.

Источник: https://korrespondent.net/
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