В Киеве задержали полицейских на вымогательстве 250 тысяч

В Киеве правоохранители задержали полицейских на вымогательстве 250 тысяч гривен несуществующего долга. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.





"В ходе спецоперации прокуратуры и ГБР были задержаны двое сотрудников Управления стратегических расследований Нацполиции. По данным следствия, правоохранители требовали от руководителя охранной фирмы 250 тысяч гривен несуществующего долга за якобы нарушения им договоренностей о проведении охраны урожая зерна", – рассказала Максимец.





По ее данным, передача части средств, а именно 85 тысяч гривен, состоялась на заправке на бульваре Дружбы народов под контролем прокуратуры и ГБР.





Во время задержания полицейские пытались убежать.



