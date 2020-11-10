В Украине растет загруженность COVID-больниц

В Украине за последние месяцы возросло количество пациентов с коронавирусом, из-за чего усилилась загруженность медицинских команд. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщают в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).
Так, в октябре по сравнению с сентябрем было на 80% больше госпитализированных пациентов. А стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2 213 медицинских команд.
В ведомстве отмечают, что в октябре одна медицинская команда оказывала помощь 26 пациентам, в то время, как в сентябре - 16.
При этом рекомендуемая нагрузка составляет 20 пациентов.
Кроме того, есть медучреждения в которых количество пациентов на одну медицинскую команду превышает норму в несколько раз. В октябре таких больниц было 20.
"Наибольшая нагрузка на Одесскую инфекционную больницу - 129 пациентов на 1 команду. Это означает, что одновременно один врач во время своей смены оказывает помощь почти ста пациентам. Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и выгоранию", - отмечают в НСЗУ.
Через увеличенную нагрузку в ведомстве изменили тарифы на оплату услуг больниц.
"Например, коэффициент за оказание медицинской помощи более 60 пациентам на команду в месяц составляет 2,16. То есть выплата таком заведения растет более чем два раза", - объясняют в НСЗУ.
В ведомстве рекомендуют расширять количество команд в больницах, оказывающих помощь большому количеству пациентов, и создать дополнительные.
В ноябре заведения, в которых нагрузка на одну команду в октябре составляло более 20 пациентов, могут создать дополнительные команды без анестезиологов.
Отмечается, что таким образом пациенту уделяется больше внимания, а врач будет огражден от выгорания.
Ранее сообщалось, что в октябре было госпитализировано более 51 тысячи пациентов с коронавирусом, почти 10 тысяч лечились в отделении интенсивной терапии.
По данным Минздрава, сейчас в больницах находится более 28 тысяч человек с подозрением или диагнозом COVID-19.