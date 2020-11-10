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Новости
Украина
9 ноября 20, 14:29
В Украине растет загруженность COVID-больниц
COVID-19
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В Минздраве увеличивают выплаты врачам в тех клиниках, где количество больных превышает 20 человек на одну бригаду медиков.
В Украине за последние месяцы возросло количество пациентов с коронавирусом, из-за чего усилилась загруженность медицинских команд. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщают в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Так, в октябре по сравнению с сентябрем было на 80% больше госпитализированных пациентов. А стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2 213 медицинских команд.

В ведомстве отмечают, что в октябре одна медицинская команда оказывала помощь 26 пациентам, в то время, как в сентябре - 16.

При этом рекомендуемая нагрузка составляет 20 пациентов.

Кроме того, есть медучреждения в которых количество пациентов на одну медицинскую команду превышает норму в несколько раз. В октябре таких больниц было 20.

"Наибольшая нагрузка на Одесскую инфекционную больницу - 129 пациентов на 1 команду. Это означает, что одновременно один врач во время своей смены оказывает помощь почти ста пациентам. Такая нагрузка на врачей приводит к значительной усталости и выгоранию", - отмечают в НСЗУ.

Через увеличенную нагрузку в ведомстве изменили тарифы на оплату услуг больниц.

"Например, коэффициент за оказание медицинской помощи более 60 пациентам на команду в месяц составляет 2,16. То есть выплата таком заведения растет более чем два раза", - объясняют в НСЗУ.

В ведомстве рекомендуют расширять количество команд в больницах, оказывающих помощь большому количеству пациентов, и создать дополнительные.

В ноябре заведения, в которых нагрузка на одну команду в октябре составляло более 20 пациентов, могут создать дополнительные команды без анестезиологов.

Отмечается, что таким образом пациенту уделяется больше внимания, а врач будет огражден от выгорания.

Ранее сообщалось, что в октябре было госпитализировано более 51 тысячи пациентов с коронавирусом, почти 10 тысяч лечились в отделении интенсивной терапии.

По данным Минздрава, сейчас в больницах находится более 28 тысяч человек с подозрением или диагнозом COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
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