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Новости
Украина
9 ноября 20, 14:49
Сепаратисты на Донбассе не хотят возобновлять работу КПВВ
КПВВ
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На линии разграничения работать будет только пункт пропуска Еленовка в Донецкой области и только два дня в неделю.
Сепаратисты продолжают блокировать пункты пропуска в Донецкой области, несмотря на то, что Украина с 10 ноября возобновляет их работу со своей стороны. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Так, гражданские по-прежнему смогут пересекать линию разграничения только через один КПВВ два дня в неделю.

Отмечается, что работать будет только КПВВ Еленовка (по понедельникам и пятницам) на дорожном коридоре с КПВВ Новотроицкое. Таким образом, пропуск через КПВВ Майорское, Марьинка и Гнутово будет заблокирован.

При этом в "ДНР" отмечают, что открытие Украиной пунктов пропуска в одностороннем порядке якобы приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в Донецкой области.

Сепаратисты на КПВВ требуют такие документы:

для выезда из ОРДО нужно необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории;
для въезда в ОРДО необходимо разрешение так называемого "межведомственного оперативного штаба".

Источник: https://korrespondent.net/
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