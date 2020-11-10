Сепаратисты на Донбассе не хотят возобновлять работу КПВВ

Сепаратисты продолжают блокировать пункты пропуска в Донецкой области, несмотря на то, что Украина с 10 ноября возобновляет их работу со своей стороны. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.





Так, гражданские по-прежнему смогут пересекать линию разграничения только через один КПВВ два дня в неделю.





Отмечается, что работать будет только КПВВ Еленовка (по понедельникам и пятницам) на дорожном коридоре с КПВВ Новотроицкое. Таким образом, пропуск через КПВВ Майорское, Марьинка и Гнутово будет заблокирован.





При этом в "ДНР" отмечают, что открытие Украиной пунктов пропуска в одностороннем порядке якобы приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в Донецкой области.





Сепаратисты на КПВВ требуют такие документы:





для выезда из ОРДО нужно необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории;

для въезда в ОРДО необходимо разрешение так называемого "межведомственного оперативного штаба".



