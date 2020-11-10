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Новости
Украина
9 ноября 20, 14:57
В Украину идут заморозки
заморозки
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Ночью температура снизится до -3 градусов, днем будет тепло - вплоть до +11..+14 градусов в начале недели.
На этой неделе в Украине похолодает, но будет без осадков, свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

При этом в начале недели еще будет тепло. Так, в понедельник, 9 ноября, на западе Украины будет от +7 до +12 градусов, а ночью от +1 до +4. Немного теплее на юге - до +14 днем и +3..+8 ночью. В остальных регионах прохладнее - 8-10 градусов тепла днем, а ночью – +3-6.

Во вторник, 10 ноября, температура начнет снижаться по всей стране, в северных областях ночью до -1. Днем по Украине от +4 до +11.

Такая же погода сохранится и в среду, 11 ноября, но заморозки ожидаются также на востоке.

В четверг, 12 ноября, температура еще упадет. В западных областях днем до +4-7 градусов, а ночью - до 0-4. На территории северных, центральных и восточных областей днем 2-5 градусов тепла, а ночью от -3 до +2. На юге днем ожидается +4-9 градусов, ночью - 0-4. 

В пятницу, 13 ноября, ночные заморозки придут и в западные регионы, а днем будет 3-6 градусов тепла. На севере и востоке днем ожидается +2-4 градуса тепла, а ночью -3-0. На юге днем будет +4-9 градусов, а ночью - 0-4.

Источник: https://korrespondent.net/
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