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Новости
Украина
9 ноября 20, 22:54
Степанов поделился лайфаком, как не заразиться коронавирусом
Максим Степанов
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Есть особые правила дезинфекции рук.

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "КП в Украине" заявил, что вся его семья соблюдает правила защиты от коронавируса. Он поделился лайфхаком для безопасного надевания маски.

- Не могу себе позволить не выполнять те правила, которые нами же устанавливаются. Я и вся моя семья придерживаемся этих правил. Более того, как любой нормальный человек не хочу болеть. Я точно знаю, как сделать так, чтобы не заболеть. Приезжаю вечером домой (ехал за рулем). Приехал - обработал руки антисептиком, надел маску, зашел в лифт, поднялся. Прежде чем маску снять - снова обрабатываю руки антисептиком. Это все уже в автоматическом режиме, - отметил Степанов.

С 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина. В "красную зону" вошли 13 областных центров, остальные стали оранжевыми.

В целом за время пандемии в Украине подхватили коронавирус 469 018 человека; выздоровели - 209 143. Умерли от осложнений 8 565.
kp.ua
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