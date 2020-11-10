Степанов поделился лайфаком, как не заразиться коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "КП в Украине" заявил, что вся его семья соблюдает правила защиты от коронавируса. Он поделился лайфхаком для безопасного надевания маски.

- Не могу себе позволить не выполнять те правила, которые нами же устанавливаются. Я и вся моя семья придерживаемся этих правил. Более того, как любой нормальный человек не хочу болеть. Я точно знаю, как сделать так, чтобы не заболеть. Приезжаю вечером домой (ехал за рулем). Приехал - обработал руки антисептиком, надел маску, зашел в лифт, поднялся. Прежде чем маску снять - снова обрабатываю руки антисептиком. Это все уже в автоматическом режиме, - отметил Степанов.

С 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина. В "красную зону" вошли 13 областных центров, остальные стали оранжевыми.

В целом за время пандемии в Украине подхватили коронавирус 469 018 человека; выздоровели - 209 143. Умерли от осложнений 8 565.