Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.17
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 ноября 20, 09:28
Украина обновила антирекорд по COVID-19
ковид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 479 тысяч человек. Скончались 8756 пациентов.
Общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 479 тысяч человек. Скончались 8756 пациентов.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 842 новых случая коронавируса COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во вторник, 10 ноября.

Предыдущий антирекорд по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 7 ноября – тогда было 10 746 заболеваний.

Среди заболевших – 410 детей и 445 медработников. Также за сутки госпитализированы 1252 человека.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

За сутки было проведено 68 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996.

С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерли – 8 756 (+191) человек, выздоровели – 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 12765 (+190)
  • Волынская - 16821 (+385)
  • Днепропетровск - 18324 (+359)
  • Донецк - 14578 (+388)
  • Житомирская - 19616 (+646)
  • Закарпатская - 17620 (+428)
  • Запорожская - 14693 (+588)
  • Ивано-Франковск - 25054 (+560)
  • Киев - 45667 (+747)
  • Киевская - 21038 (+628)
  • Кировоградская - 3204 (+62)
  • Луганская - 4643 (+204)
  • Львовская - 34304 (+550)
  • Николаевская - 10787 (+228)
  • Одесская - 29336 (+608)
  • Полтавская - 12723 (+519)
  • Ровенская - 22622 (+482)
  • Сумская - 15297 (+434)
  • Тернопольская - 22389 (+173)
  • Харьковская - 44466 (+536)
  • Херсонская - 5833 (+275)
  • Хмельницкая - 20328 (+489)
  • Черкасская - 10919 (+196)
  • Черновицкая - 25835 (+424)
  • Черниговская - 10335 (+171)

    • Напомним, 9 ноября коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского, а также у главы его офиса Андрея Ермака. Состояние их здоровья стабильное, они проходят лечение на самоизоляции.

    Также сообщалось, что в Украине за месяц госпитализации с COVID выросли на 80%. В больницы попала 51 тысяча человек.
    Korrespondent
    Ещё по теме:
    За сутки коронавирусом в Украине заболели 339 человек
    С понедельника в Украине — новые карантинные зоны: список
    В Украине почти три тысячи новых случаев COVID-19
    В Украине новые карантинные зоны: Киев – оранжевый
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Текущий рейтинг
    Читаемые за сутки
    Читаемые за неделю
    Комментарии (0)
    Войти через:
    Последние новости
    Под COVID отдадут половину всех коек в больницах
    noimageЗеленский назначил временных глав в трех ОГА
    noimageУкраина возобновила пропуск на всех КПВВ
    noimageУкраина обновила антирекорд по COVID-19
    noimageСепаратисты два раза нарушили перемирие
    Лента новостей