Украина обновила антирекорд по COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 842 новых случая коронавируса COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во вторник, 10 ноября.
Предыдущий антирекорд по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 7 ноября – тогда было 10 746 заболеваний.
Среди заболевших – 410 детей и 445 медработников. Также за сутки госпитализированы 1252 человека.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
За сутки было проведено 68 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996.
С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерли – 8 756 (+191) человек, выздоровели – 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Напомним, 9 ноября коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского, а также у главы его офиса Андрея Ермака. Состояние их здоровья стабильное, они проходят лечение на самоизоляции.
Также сообщалось, что в Украине за месяц госпитализации с COVID выросли на 80%. В больницы попала 51 тысяча человек.