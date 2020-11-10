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Новости
Украина
10 ноября 20, 11:41
В Белом доме отреагировали на заболевание Зеленского
Владимир Зеленский
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Ранее в понедельник о положительном тесте на коронавирус сообщил сам Зеленский. Он уточнил, что у него температура 37,5, однако самочувствие хорошее.
Глава Белого Дома Дональд Трамп пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления от лица американской нации. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщается на странице Совета национальной безопасности США в Twitter.

"США желают президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом", - говорится в аккаунте Совета национальной безопасности США в Twitter.

В свою очередь, украинский лидер написал, что он чувствует себя хорошо и принимает много витаминов. 

"Я ухожу на самоизоляцию, но продолжаю работать", - ответил Зеленский на пожелание скорейшего выздоровления. 

Как сообщалось ранее,  президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус . Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Источник: https://korrespondent.net/
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