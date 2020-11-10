В Белом доме отреагировали на заболевание Зеленского

Глава Белого Дома Дональд Трамп пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления от лица американской нации. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщается на странице Совета национальной безопасности США в Twitter.





"США желают президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом", - говорится в аккаунте Совета национальной безопасности США в Twitter.





В свою очередь, украинский лидер написал, что он чувствует себя хорошо и принимает много витаминов.





"Я ухожу на самоизоляцию, но продолжаю работать", - ответил Зеленский на пожелание скорейшего выздоровления.





Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус . Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.



